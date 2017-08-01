Хесус Навас вернулся в родной клуб

Автор: Владимир Шевелев 0

Хесус Навас

«Севилья» официально объявила о возвращении в команду Хесуса Наваса, ранее выступавшего за «Манчестер Сити». Свою карьеру она начал именно в севильском клубе.

31-летний игрок будет зарабатывать в севильской команде около 2 миллиона евро в год. Навас уже защищал цвета «Севильи» с 2003 по 2013 год. За этот промежуток времени он сыграл за испанскую команду 376 матчей, в которых стал автором 31 гола и 83 результативных передач. После этого Навас перешёл в «Манчестер Сити».

В прошлом сезоне на счету Наваса 34 матч за «горожан» в АПЛ и две голевых передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»                               

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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