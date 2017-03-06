Хесе Родригес: «Только «Реал» мог бы отыграть четыре мяча у «ПСЖ. У «Барселоны» нет шансов»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Хесе

Атакующий полузащитник «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес, арендованный канарским клубом у «ПСЖ», оценил шансы французской команды в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала парижане разгромили «Барселону» (4:0).

«Реал» – единственная команда, которая могла бы отыграться. У меня были бы сомнения, если б «ПСЖ» встречался с «Реалом». У «Барселоны» нет шансов.

Помимо того, что «ПСЖ» располагает прекрасными футболистами, эта команда очень хорошо готова физически. Они натренированы. Эмери проделал большую работу в плане тактики и физической подготовки.

Задача «Барселоны» очень сложна. Они должны не только забить четыре раза, но и не пропустить. Хочу, чтобы «ПСЖ» выиграл и прошел дальше», – сказал футболист.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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