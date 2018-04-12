Хесе Родригес покинул расположение «Сток Сити» и исчез

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Хесе

Нападающий «ПСЖ» Хесе Родригес, который в нынешнем сезоне на правах аренды выступает за «Сток Сити», покинул расположение английского клуба. Игрок не выходит на контакт.

25-летний испанский футболист получил у клуба разрешение на посещение в Лас-Пальмасе сына, который испытывает проблемы со здоровьем. Хесе должен был вернуться в расположение «Сток Сити» 11 апреля, однако этого не сделал, а также не оповестил клуб о причине своего отсутствия. Отмечается, что местоположение игрока пока не известно.

В нынешнем сезон Хесе участвовал в 13 матчах, в которых отметился голом и результативной передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Эриксен, Кейн и Сон Хын Мин

Гол Кристиана Эриксена в ворота «Сток Сити» записали на Харри Кейна

Romelu Lukaku

Ромелу Лукаку: «Моуринью считает меня своим сержантом на поле»

Jürgen Klopp

Юрген Клопп проводит 100-й матч в АПЛ в качестве главного тренера «Ливерпуля»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 