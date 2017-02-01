Хесе: «Думаю, что у меня нет пути назад в ПСЖ, пока его тренирует Унаи Эмери»

Нападающий «Лас-Пальмаса» Хесе подверг критике Унаи Эмери. Он заявил, что главный тренера ПСЖ не давал ему возможности проявить себя.

«Эмери использует только определенных игроков и практически не меняет стартовый состав. Думаю, что у меня нет пути назад в ПСЖ, пока его тренирует Эмери. Не знаю, что произойдет в будущем, но мой контракт с ПСЖ действует еще пять лет», — заявил Хесе.

Напомним, что форвард перешел в «Лас-Паламас» в аренду на полгода.

В нынешнем сезоне 23-летний Хесе провел за ПСЖ 14 матчей и забил 2 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Cadena SER