«Херенвен» рассматривает вариант с арендой Мартина Эдегора

Мартин Эдегор может провести следующие полтора года в «Херенвене». Нидерландский клуб готов арендовать молодого норвежца.

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», перейдет в «Херенвен» на правах полуторагодичной аренды.

Эдегор сыграл два матча в основном составе «Реала» за два года.

В составе «Кастильи» он сыграл 59 матчей в Сегунде и забил 5 мячей.

«Реал» заплатил за 16-летнего Эдегора 5 миллионов евро и платит зарплату 2,25 миллиона евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник: Radio Marca