«Хельсингборг» подписал Андреаса Гранквиста, «Лестер» не хочет отдавать в аренду Ахмеда Мусу. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 января.

1. Муаммар Каддафи в 2004 году был в шаге от покупки «Манчестер Юнайтед»

Об этом рассказал финансист Мехмет Далман, летавший в Ливию на переговоры с тогдашним правителем страны.

2. «Лестер» отказывается отдать в аренду ЦСКА Ахмеда Мусу

Англичане готовы рассматривать только вариант с полноценной продажей игрока.

3. «Хельсингборг» объявил о контракте с Андреасом Гранквистом

Шведский защитник присоединится к своему новому клубу после окончания ЧМ-2018.

4. «ПСЖ» и «Тоттенхэм» согласовали переход Лукаса Моуры

Хавбек парижан Лукас Моура близок к переезду в Англию.

5. УЕФА может запретить играть головой на детском уровне

В США подобный запрет ввели с прошлого года для детей до 11 лет.

6. Луис Энрике – фаворит на пост тренера «Челси»

По окончании сезона лондонский клуб намерен расстаться с Антонио Конте.

7. «Ювентус» предложил 25 млн евро за хавбека «Сассуоло»

Туринцы видят замену получившему травму полузащитнику Хуану Куадрадо в Маттео Политано.

8. «Штутгарт» уволил Ханнеса Вольфа с поста главного тренера

Решение было принято после поражения от «Шальке» в 20-м туре Бундеслиги.

Фото: Global Look Press

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