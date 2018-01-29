«Хельсингборг» подписал Андреаса Гранквиста, «Лестер» не хочет отдавать в аренду Ахмеда Мусу. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 января.
1. Муаммар Каддафи в 2004 году был в шаге от покупки «Манчестер Юнайтед»
Об этом рассказал финансист Мехмет Далман, летавший в Ливию на переговоры с тогдашним правителем страны.
2. «Лестер» отказывается отдать в аренду ЦСКА Ахмеда Мусу
Англичане готовы рассматривать только вариант с полноценной продажей игрока.
3. «Хельсингборг» объявил о контракте с Андреасом Гранквистом
Шведский защитник присоединится к своему новому клубу после окончания ЧМ-2018.
4. «ПСЖ» и «Тоттенхэм» согласовали переход Лукаса Моуры
Хавбек парижан Лукас Моура близок к переезду в Англию.
5. УЕФА может запретить играть головой на детском уровне
В США подобный запрет ввели с прошлого года для детей до 11 лет.
6. Луис Энрике – фаворит на пост тренера «Челси»
По окончании сезона лондонский клуб намерен расстаться с Антонио Конте.
7. «Ювентус» предложил 25 млн евро за хавбека «Сассуоло»
Туринцы видят замену получившему травму полузащитнику Хуану Куадрадо в Маттео Политано.
8. «Штутгарт» уволил Ханнеса Вольфа с поста главного тренера
Решение было принято после поражения от «Шальке» в 20-м туре Бундеслиги.
Фото: Global Look Press