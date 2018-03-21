Хави: «Усману Дембеле понадобится время. Переход в «Барселону» – настоящий экзамен для любого игрока»

Экс-капитан «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о положении Усмана Дембеле, который недоволен своей игрой за сине-гранатовых. Хавбек уверяет, что со временем все получится.

«Ему понадобится время. Переход в «Барселону» – настоящий экзамен для любого игрока. Почему? Потому что на «Камп Ноу» вам придется работать в три раза больше, чем в других клубах.

Конечно, Усман – талантливый футболист. У него великолепная скорость. Но сейчас его ситуация немного иная. В «Боруссии» он знал, что обязательно получит место в стартовом составе, но здесь все иначе.

Дембеле должен сказать себе: «Я – игрок «Барселоны», и стать сильнее на ментальном уровне. Знаете, средние игроки провели в «Барселоне» 15 лет за счет характера. А отличные игроки, которые ничего не сделали в этом плане, не смогли справиться с давлением. Я смотрел на этих ребят во время тренировок и думал, что они станут легендами. Но как только мы выходили на поле, у них тряслись ноги», — сказал Хави.

Напомним, в этом сезоне Дембеле сыграл в девяти матчах, в которых отдал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal