Хави: «Реал» играет неубедительно, но побеждает»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави прокомментировал победу «Реала» над «ПСЖ» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанец уверен, что игра в Париже будет захватывающей.

«Реал» кое-что сделал. Играя с ними, нельзя упускать моменты, потому что они наказывают за это. Самое худшее состоит в том, что они обыграли соперника, ничего по сути не сделав. Контратак оказалось достаточно, чтобы победить. Это необъяснимо. «Реал» не играл, но победил. В этом матче было несколько отличающихся друг от друга фаз, и были отрезки, когда «ПСЖ» четко доминировал. Для меня «Реал» не был лучше, но им-то все равно, доминируют они или не доминируют.

Их философия очень проста и состоит в том, чтобы победить. Вот почему с ними так трудно играть на «Сантьяго Бернабеу». «ПСЖ» играл как «Барса», – сказал Хави.

Напомним, ответная встреча состоится в Париже 6 марта на стадионе «Парк де Пренс».

Фото: Global Look Press

Источник: Goal