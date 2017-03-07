Хави: «Моя цель — стать главным тренером «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, ныне играющий за катарский «Аль-Садд», признался, что в будущем хочет стать главным тренером каталонской команды. Также он рассказал о своем видении футбола.

«Я очень четко представляю себе свои игровые концепции. Я был воспитан в духе радикальной веры в атакующий футбол. Другую философию я не воспринимаю. Люблю контроль мяча, благодаря которому наслаждался футболом.

Моя цель — стать главным тренером «Барселоны». Но все зависит от твоих способностей, данного момента, обстоятельств. Когда завершу карьеру игрока, то первым делом поеду в Мадрид, чтобы получить лицензию тренера. Точно можно сказать, что это произойдет в 2018 или 2019 году. А потом посмотрим, как будут разворачиваться события», — заявил Хави.

Испанский хавбек находился в системе «Барселоны» с 1991 по 2015 год. Начиная с сезона 1999/00 Хави на регулярной основе стал выступать за первую команду «сине-гранатовых» и выиграл за это время 8 золотых медалей испанского первенства, 3 кубка и 6 суперкубков Испании, 4 Лиги чемпионов и по 2 раза Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe