Хави: «Китай лишит Европу лучших футболистов»

Хави высказался по поводу событий, происходящих сегодня в мировом футболе. Испанец утверждает, что скоро Европа лишится лучших футболистов мира, поскольку они все переедут в Китай.

«К Китаю нужно отнестись серьезно, он лишит Европу лучших игроков. У них уже есть очень сильные игроки, но китайские клубы лишь в самом начале своих проектов. С MLS Китай сравнивать нельзя, поскольку туда футболисты до сих пор ездили на закате своей карьеры. А вот Китай делает противоположное, привлекая игроков в расцвете их сил. У этой страны есть финансовые ресурсы, позволяющие ей делать это», — цитирует Хави источник.

Напоминаем, что сам Хави летом 2015 года покинул «Барселону» и уехал играть за катарский клуб «Аль-Садд».

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun