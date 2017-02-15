Хави: Гвардиола жаждет заполучить Джека Уилшира

Легендарный капитан «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о любимом английском игроке Пепа Гвардиолы. Нынешний тренер «Манчестер Сити» восхищен Уилширом еще с 2011 года.

«Гвардиола очень уважает этого игрока. Помню, как Уилшир удивил нас в Лиги чемпионов. Да, Пепу нравится этот футболист, но я думаю, что у него есть одна маленькая проблема – он постоянно получает травмы. Джек способен стать лучшим полузащитником мира, но именно этот фактор может ему в этом помешать.»

«Сейчас Уилшир все делает правильно. Уверен, что если летом Гвардиоле представится возможность подписать этого игрока, он обязательно это сделает».

Хави Эрнандес, с 2015 года выступает за катарский «Аль-Садд». За это время он сыграл 44 матча и забил 12 голов.

Джек Уилшир, принадлежащий «Арсеналу» текущий сезон проводит на аренде в «Борнмуте». На его счету одна голевая передача в 21 матче.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal