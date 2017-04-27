Хави Грасия уйдет из «Рубина» после завершения сезона

«Рубин» начнет поиски нового тренера в ближайшее время. Нынешний специалист клуба из столицы Татарстана Хави Грасия покинет команду.

По сообщениям СМИ, испанец завершит свою работу в «Рубине» после 30-го тура РФПЛ. Руководство клуба планирует расторгнуть конртакт с Грасией из-за неудовлетворительных результатов казанцев. Следующим тренером команды станет россиянин, однако его имя пока неизвестно.

После 25 туров чемпионата России «Рубин» занимает 11-е место, набрав 29 очков. В последних 7 играх клуб не может одержать победу.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Вести.Ru