Хави Грасия покинул «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия не будет работать в Казани в следующем сезоне. «Рубин» объявил о расторжении контракта с испанским специалистом.

Вместе с Грасией «Рубин» занял 9-е место в чемпионате и дошел до полуфинала Кубка России. В полуфинале кубка страны казанцы проиграли «Уралу» со счетом 1:2.

Президент «Рубина» Радик Шаймиев накануне назвал вопрос увольнения Грасии единственным препятствием, мешавшим назначению Бердыева. Ожидается, что именно Курбан Бердыев станет новым главным тренером казанской команды

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ФК «Рубин»

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1