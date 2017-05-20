Хави Грасия может стать главным тренером «Севильи»

Автор: Никита Поляков 0

Хави Грасия

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия может вернуться в Ла Лигу. «Севилья» рассматривает кандидатуру испанского специалиста в качестве преемника нынешнего наставника андалусийцев Хорхе Сампаоли.

По сообщению источника, руководство «Севильи» высоко оценивает тренерские умения Хави Грасии и желает видеть испанца на посту главного тренера андалусийцев.

Контракт Грасии с «Рубином» будет действовать ещё в течение трёх сезонов. Однако, как сообщалось ранее, внутренние конфликты, которые существуют в клубе, могут ускорить отъезд тренера из России.

Напомним, на данный момент казанский «Рубин» с 35 очками расположился на девятой строчке в таблице чемпионата России по футболу. Заключительный матч турнира казанцы проведут пермским «Амкаром».

Фото: Global Look Press
Источник: El Desmarque 

 

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