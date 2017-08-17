Хави Гарсия: «На тренировке «Бетиса» шумели громче, чем 50 тысяч фанатов на арене в Санкт-Петербурге»

Полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия поделился впечатлениями после перехода в клуб. Гарсия подписал 3-летний контракт с «Бетисом».

«Я очень рад быть здесь. Думаю, что это видно. У меня были другие варианты, но мне понравился проект этой команды. Это правда, что моя жена родилась здесь. Но самое главное, что привлекло меня, – идеи вице-президента клуба Серры Ферреры.

Сегодня была моя первая тренировка, и это было невероятно, я такого не ожидал. Люди из города, откуда я приехал, намного холоднее. Я не знаю, сколько болельщиков посетили тренировку, но от них было больше шума, чем на нашем стадионе в Санкт-Петербурге с 50 000 фанатов на трибунах. Это одна из причин, почему я перешел. Я хочу играть в Испании, для этого нет места лучше, чем «Бетис», – сказал Гарсия.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Бетиса»