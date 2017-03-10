Хавьер Маскерано хочет закончить карьеру в «Ривер Плейт»

Футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано может завершить карьеру в «Ривер Плейте». Об этом сообщил брат игрока Себастьян Маскерано.

«Я бы сказал, что Хавьер повесит бутсы на гвоздь в «Ривер Плейт». Это клуб, который многое дал ему. Все, чего добился мой брат, было достигнуто благодаря «Ривер Плейт». Он захочет вернуться в «Ривер Плейт», чтобы начать карьеру тренера», — заявил Себастьян Маскерано.

Маскерано защищал цвета «Ривер Плейт» с 2003 по 2005 год. После аргентинского гранда в карьере Хавьера Маскерано были такие клубы, как «Коринтианс», «Вест Хэм» и «Ливерпуль», откуда он перешел в «Барселону», за которую играет до сих пор.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Хавьер Маскерано принял участие в 17 матчах, в которых отметился 5 предупреждениями.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo