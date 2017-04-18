Хавбека «Уфы» подозревают в покупке наркотиков

Репутация полузащитника «Уфы» Ондржея Ванека под вопросом. Его подозревают в покупке экстази.

Ванек и игрок «Виктории Пльзень» Ян Копиц выступили в качестве свидетелей против наркоторговца Витезслава Мейснера. Следствие владеет информацией о том, что оба спортсмена покупали у задержанного экстази перед походом в ночной клуб. Футболисты были вызваны в суд для дачи показаний. Витезслав Мейснер за время своей деятельности продал около 8000 таблеток экстази. Наркоторговца задержали с поличным. При обыске у него также нашли полкилограмма кокаина.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал эту информацию: «Мы сегодня узнали об этом из чешских СМИ, я думаю, это какая-то ерунда. Я уже общался с игроком, он говорит, что это неправда. Я знаю, что Ондржей Ванек очень трепетно относится к режиму, и не верю в эти обвинения. Для меня это смешно».

Ондржей Ванек перешёл в «Уфу» в июле прошлого года из «Виктории Пльзень». В текущем сезоне РФПЛ футболист принял участие в 16 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»