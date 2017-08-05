Хавбек мадридского «Атлетико» прошел медосмотр в «Зените»

В «Зените» появится еще один аргентинец. Полузащитник «Атлетико» Матиас Краневиттер в ближайшее время станет «сине-бело-голубым».

24-летний аргентинский хавбек сегодня прошел медицинский осмотр в Санкт-Петербурге, а после сообщил, что все хорошо. Ранее стало известно, что «Атлетико» готов продать Краневиттера примерно за 8 миллионов евро. Этим летом петербуржцы уже подписали трех аргентинцев – полузащитника Леандро Паредеса, форварда Себастьяна Дриусси и защитника Эммануэля Мамману.

Минувший сезон Краневиттер провел на правах аренды в «Севилье», где в 21 матче примеры он получил 6 желтых карточек.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»