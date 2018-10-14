Хавбек «Крыльев Советов» Евгений Башкиров ночью был задержан за вождение в нетрезвом виде

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров ночью был остановлен сотрудниками ГИББД. Сообщается, что крепко выпивший 27-летний хавбек находился за рулем каршерингового автомобиля.

Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя, превышающее норму в три раза.

«На мужчину мы обратили внимание на улице Коммунистической. Сначала он подъехал на каршеринговой машине к одному из популярных ресторанов. У него были заметны признаки опьянения. Затем он вышел из автомобиля, нашел другой «Делимобиль». В этот момент его и задержали.

На самом деле он вел себя достойно, хороший парень. Он сразу согласился пройти медицинское освидетельствование. Анализы в самарской городской клинической больнице имени Н.И. Пирогова показали 0,480 промилле в крови. Это почти трехкратное превышение допустимой нормы.

Свою ошибку он признал, такое бывает нечасто. Не стыдно за него было. Вел себя достойно», – рассказал источник.

Фото: «Крылья Советов»

Источник: паблик «Ночной Патруль Самара»