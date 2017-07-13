Хавбек «Боруссии» воссоединился в «Байере» со своим братом

Автор: Владимир Шевелев 0

Свен Бендер

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Свен Бендер покинул команду. Он стал игроком леверкузенского «Байера».

28-летний немец заключил 4-летний контракт с леверкузенским клубом. Сумма трансфера не раскрывается.

Отметим, что за «Байер» выступает брат-близнец Свена Бендера – Ларс. Братья Бендеры в последний раз вместе выступали за один клуб в сезоне-2009/10, когда играли за «Мюнхен-1860».

В минувшем сезоне Свен Бендер провел за «Боруссию» 6 матчей в Бундеслиге и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Байера»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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