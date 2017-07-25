Хавбек «Аякса» Нури отключен от аппарата искусственного дыхания

Автор: Владимир Шевелев 0

Нури

Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури потерял сознание в товарищеском матче с «Вердером» и находился в состоянии искусственной комы. Сегодня он был отключен от аппарата искусственного дыхания.

Сейчас 20-летний игрок может дышать самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильное, однако врачи уверены, что повреждения мозга необратимы. Тем не менее родственники Абдельхака продолжают верить в чудо.

В минувшем сезоне Нури принял участие в 41 матче в составе «Аякса», забил 11 голов и сделал 14 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: ФК  «Аякс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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