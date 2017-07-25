Хавбек «Аякса» Нури отключен от аппарата искусственного дыхания

Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури потерял сознание в товарищеском матче с «Вердером» и находился в состоянии искусственной комы. Сегодня он был отключен от аппарата искусственного дыхания.

Сейчас 20-летний игрок может дышать самостоятельно. Его состояние оценивается как стабильное, однако врачи уверены, что повреждения мозга необратимы. Тем не менее родственники Абдельхака продолжают верить в чудо.

В минувшем сезоне Нури принял участие в 41 матче в составе «Аякса», забил 11 голов и сделал 14 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Аякс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»