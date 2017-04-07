Хавбек «Атлетико» был ограблен перед дерби с «Реалом»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке подвергся ограблению на одной из парковок столицы. Игрок не пострадал.

Хавбек «матрасников» находился в своей машине, когда преступник подошел к нему и начал угрожать пистолетом. Отмечается, что грабитель потребовал у футболиста сборной Испании часы стоимостью в 70 тысяч евро. После этого неизвестный скрылся с места преступления на своем мотоцикле. Сам игрок обратился в полицию с соответствующим заявлением.

Мадридское дерби состоится 8 апреля. «Атлетико» проведет гостевой матч с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»