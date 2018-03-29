Хатем Бен-Арфа объявил, что покинет «ПСЖ»

Полузащитник Хатем Бен-Арфа объявил об уходе из «ПСЖ». Хавбек благодарит парижский клуб, несмотря на все трудности.

«Близится окончание моего приключения в «ПСЖ». Несмотря на трудные времена, я счастлив, что носил эту футболку. Буду хранить самые теплые воспоминания о товарищах по команде. Благодарю всех своих болельщиков. Мне всегда будет нравиться этот клуб», – написал Бен-Арфа.

В составе «ПСЖ» Хатем провел 32 матча, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный Инстаграм Хатема Бен-Арфы