Хатем Бен-Арфа объявил, что покинет «ПСЖ»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Хатем Бен-Арфа

Полузащитник Хатем Бен-Арфа объявил об уходе из «ПСЖ». Хавбек благодарит парижский клуб, несмотря на все трудности.

«Близится окончание моего приключения в «ПСЖ». Несмотря на трудные времена, я счастлив, что носил эту футболку. Буду хранить самые теплые воспоминания о товарищах по команде. Благодарю всех своих болельщиков. Мне всегда будет нравиться этот клуб», – написал Бен-Арфа.

В составе «ПСЖ» Хатем провел 32 матча, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный Инстаграм Хатема Бен-Арфы

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