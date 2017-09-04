Хатем Бен-Арфа не попал в заявку «ПСЖ» на Лигу чемпионов

Полузащитник Атем Бен-Арфа не вошел в заявку «ПСЖ» на групповой этап Лиги чемпионов-2017/18. Французский клуб планировал расстаться с 30-летним футболистом в летнее межсезонье, но игрок отказался от нескольких вариантов.

Сообщается, что главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери не рассчитывает на Бен-Арфа. Хавбек пропустил предсезонную подготовку команды и будет тренироваться в дубле.

Контракт Бен-Арфа с «ПСЖ», куда француз перешел из «Ниццы» в 2016 году, истекает в 2018 году. В прошлом сезоне он провел в Лиге 1 23 матча, но лишь 5 раз вышел в основном составе.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN FC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»