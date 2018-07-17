Хатем Бен-Арфа: «Франция играла уродливо. Я заменил бы Дешама на Зидана»

Бывший полузащитник сборной Франции Хатем Бен-Арфа остался разочарован качеством игры французских футболистов под руководством Дидье Дешама. Несмотря на победу на чемпионате мира.

«Конечно, я очень доволен победой сборной Франции. Это большой успех для игроков, тренеров, болельщиков команды. В то же время я задаюсь вопросом, действительно ли счастливы любители футбола. Понимаю, что сейчас, во время национального праздника, это звучит шокирующе, но мне все равно. У меня нет цели испортить кому-то настроение, просто я смотрю на ситуацию глубже.

Не будем скрывать, что стиль игры сборной Франции был довольно уродлив. И я не хотел бы, чтобы этот стиль стал нормой в футбольных академиях и клубах, ведь мы знаем, что многие любят копировать новых чемпионов мира.

Я понимаю, что это суперэффективный метод. Сборная Франции была спекулянтом, в основном полагаясь на ошибки соперников. Это не очень эффектно, но очень эффективно. При этом я уверен, что с таким стилем игры мы можем даже не попасть на следующий чемпионат Европы. Все будут ждать, когда мы угодим в собственную ловушку.

Учитывая нашу силу, мы могли быть намного смелее. У нас есть такие изобретательные игроки, как Гризманн, Фекир, Мбаппе, Дембеле. Я снимаю шляпу перед Дешамом, но заменил бы его на Зидана. Зидан воспользовался бы потенциалом этой талантливой команды и вернул бы сборной Франции красивую игру. Тогда бы мы не получали удовольствие только от результатов», — сказал Бен-Арфа.

Фото: Global Look Press

Источник: France Football