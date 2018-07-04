Харри Кейн — первый за 79 лет игрок, забивавший за Англию в шести матчах подряд

Автор: Михаил Серебряков 0

Харри Кейн

Нападающий сборной Англии Харри Кейн забил гол с пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Колумбии (1:1, 4:3 — в серии пенальти). И повторил легендарное достижение своей национальной команды.

Кейн забил за английскую сборную в шестой игре подряд. В последний раз аналогичного достижения добился Томми Лоутон в 1939 году.

На ЧМ-2018 Кейн забил 6 голов в 3 матчах и лидирует в бомбардирской гонке турнира. Сборная Англии вышла в 1/4 финала ЧМ-2018, где 7 июля встретится со Швецией.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Финальный поединок состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».

Фото: Global Look Press
Источник: Оpta

 

Источник: https://www.ftbl.ru/news/vratar-sbornoj-islandii-pereshel-v-karabax/#ixzz5KGu7BFWE

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