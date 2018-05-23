Харри Кейн: «Думаю, сборная Англии может одержать победу на ЧМ-2018»

Автор: Михаил Серебряков 0

Harry Edward Kane;

Харри Кейн оценил шансы своей сборной на грядущем ЧМ. Нападающий сборной Англии считает, что английская национальная команда способна одержать победу на чемпионате мира–2018.

«Думаю, сборная Англии может выиграть чемпионат мира. Конечно, мы знаем, что не являемся фаворитами турнира, но взгляните на этот удивительный сезон. Никто не мог и представить, что «Ливерпуль» сможет дойти до финала Лиги чемпионов, но он сделал это.

У Англии молодая команда, и это может сыграть в нашу пользу. Нам необходима уверенность, но не наглость. На чемпионате мира играют хорошие команды, но мы будем бороться. Надеюсь, удастся одержать победу», — сказал Кейн.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Harry Kane Cap

Харри Кейн будет капитаном сборной Англии на ЧМ-2018

Харри Кейн

Капитан сборной Англии, Мануэль Пеллегрини возглавил «Вест Хэм». Главные новости дня

«Реал» в гостях обыграл «Баварию», Тибо Куртуа будет судиться с Марком Вильмотсом, Артемия Панарина не пускают на чемпионат мира. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 