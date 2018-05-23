Харри Кейн: «Думаю, сборная Англии может одержать победу на ЧМ-2018»

Харри Кейн оценил шансы своей сборной на грядущем ЧМ. Нападающий сборной Англии считает, что английская национальная команда способна одержать победу на чемпионате мира–2018.

«Думаю, сборная Англии может выиграть чемпионат мира. Конечно, мы знаем, что не являемся фаворитами турнира, но взгляните на этот удивительный сезон. Никто не мог и представить, что «Ливерпуль» сможет дойти до финала Лиги чемпионов, но он сделал это.

У Англии молодая команда, и это может сыграть в нашу пользу. Нам необходима уверенность, но не наглость. На чемпионате мира играют хорошие команды, но мы будем бороться. Надеюсь, удастся одержать победу», — сказал Кейн.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph