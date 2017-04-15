Харри Кейн – четвертый игрок, забивший 20 голов в трех сезонах АПЛ подряд

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Кейн

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил во втором тайме игры с «Борнмутом»(4:0). Англичанин в третьем сезоне забивает 20 и более мячей в АПЛ.

Гол стал для англичанина 20-м по счету в текущем чемпионате премьер-лиги. Нападающий сумел забить 20 мячей в третьем сезоне подряд. В предыдущем чемпионате футболист отличился 25 раз. В позапрошлом сезоне он записал на свой счет 21 мяч.

Кейн – четвертый игрок в истории премьер-лиги, забивавший 20 голов в трех чемпионатах подряд. Ранее такое удавалось нападающим Алану Ширеру, Тьерри Анри и Рууду ван Нистелрою.

Фото: Global Look Press
Источник: OptaJoe

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