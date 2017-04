Харри Кейн – четвертый игрок, забивший 20 голов в трех сезонах АПЛ подряд

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн забил во втором тайме игры с «Борнмутом»(4:0). Англичанин в третьем сезоне забивает 20 и более мячей в АПЛ.

Гол стал для англичанина 20-м по счету в текущем чемпионате премьер-лиги. Нападающий сумел забить 20 мячей в третьем сезоне подряд. В предыдущем чемпионате футболист отличился 25 раз. В позапрошлом сезоне он записал на свой счет 21 мяч.

4 — Harry Kane is only the 4th player to score 20+ goals in 3 consecutive @premierleague seasons (Shearer, Henry, van Nistelrooy). Elite. pic.twitter.com/bHYKYzKUZ1

— OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2017