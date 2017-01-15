Харри Кейн быстрее всех в «Тоттенхэме» забил 60 голов в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн в матче чемпионата Англии против «Вест Бромвича» (4:0) оформил хет-трик. На счету 23-летнего англичанина 62 гола.

Таким образом, Кейн быстрее всех в истории «Тоттенхэма» забил 60 голов в лиге – за 99 матчей.

Второе место в списке занимает Тедди Шерингем, забивший 60-й мяч за лондонский клуб в 107-й игре (всего – 98 голов за «Тотттенхэм» в чемпионате Англии).

На третьей позиции по этому показателю находится Робби Кин, на 4-й – Джермейн Дефо.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports