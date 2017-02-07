Харри Кейн: «Будем надеяться, что «Челси» будет терять очки»

Нападающий «Тоттенхема» рассказал, что команда будет бороться за чемпионство до конца. Также Кейн поделился ожиданиями о предстоящего матча с «Ливерпулем».

«Это важный матч для нас. Мы хотим обыграть их и увеличить разрыв между нами до 7 очков – это то, что мы постараемся сделать.

Также мы хотим попробовать достать «Челси», поэтому быть как можно выше в турнирной таблице – это так важно для нас. Нам надо постараться создать отрыв и от остальных команд, которые тоже находятся в верхней части таблицы.

Правда, не все зависит от нас: мы не знаем, реально ли догнать «Челси» или нет. Все, что мы можем сделать в данной ситуации, — выигрывать наши матчи. А также надеяться на то, что «Челси» будет терять очки.

Так что мы хотим создать отрыв между «Тотенхэмом» и другими командами, а после будем давить на «Челси» всеми возможными способами – посмотрим, как они справятся», — заявил Кейн.

«Челси» опережает «Тоттенхэм» на 9 очков. Харри Кейн забил 14 мячей и отдал 2 голевых передачи в 19 матчах АПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports