Ханс-Йоахим Ватцке: «Владельцы «ПСЖ» смеются над штрафами за нарушение правил ФФП. УЕФА пора начинать снимать очки»

Президент дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке призвал УЕФА снимать очки с клубов, нарушающих финансовый фэйр-плей. По мнению немца, штрафы уже не помогают.

«Как УЕФА может помешать росту затрат на игроков? Я не знаю. Но это их работа, они могли бы пригласить для этого квалифицированных юристов.

Чего точно не нужно делать, так это штрафовать. Наказать «ПСЖ» штрафом – это просто абсурд. В Катаре смеются над этим.

Что делать? Начинать снимать очки. Тогда будут изменения. Но это дело УЕФА.

Можно было бы сказать клубам, сколько денег они могут получить от владельца или главного спонсора. Но в случае Катара они задействуют одно из многочисленных подразделений, которые контролируют. И все они становятся спонсорами «ПСЖ». Поэтому я не думаю, что политическое регулирование возможно. Но важно, чтобы УЕФА создал такие жесткие правила, чтобы их не было легко обойти.

Теоретически мы и сами могли купить кого-нибудь за 100 миллионов, но это глупая идея», – сказал Ватцке.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN