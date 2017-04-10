Ханс-Йоахим Ватцке: «Обамеянг может перейти в «Реал» или «Барселону», но только не в «Баварию»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о возможном переходе форварда команды Пьер-Эмерика Обамеянга в другой клуб. По его словам, вероятен лишь переход габонца в испанскую Примеру.

«Думаю, он останется у нас. Но если «Реал» или «Барселона» сделают предложение – возможно, он подумает о переходе.

Другие заинтересованные клубы едва ли могут стать для него альтернативным вариантом. Особенно «Бавария» – разумеется, мы не позволим, чтобы он перешел туда», – сказал Ватцке.

Контракт габонца с «Боруссией» рассчитан до 2020 года и не содержит фиксированной опции выкупа.

Фото: Global Look Press

Источник: AS

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1