Ханс-Йоахим Ватцке: «Любой игрок «Боруссии», который попытается повторить трюк Обамеянга и Дембеле, заработает огромные проблемы»

Автор: Евгений Морозов 0

Пьер-Эмерик Обамеянг

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб больше не допустит ухода игроков. Он больше не допустит ситуаций, схожих с ситуациями Усмана Дембеле и Пьера-Эмерика Обамеянга. 

«В четверг я недвусмысленно сказал команде, что любой, кто попробует повторить их трюк, потерпит полный провал.

У него будут огромные проблемы. Мы не отпустим его, он будет сидеть на трибуне. Теперь все это понимают. Это публичное заявление, которое я могу позволить», – сказал Ватцке.

Фото: Global Look Press
ИсточникFrankfurter Allgemeinen Zeitung

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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