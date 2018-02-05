Ханс-Йоахим Ватцке: «Любой игрок «Боруссии», который попытается повторить трюк Обамеянга и Дембеле, заработает огромные проблемы»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что клуб больше не допустит ухода игроков. Он больше не допустит ситуаций, схожих с ситуациями Усмана Дембеле и Пьера-Эмерика Обамеянга.

«В четверг я недвусмысленно сказал команде, что любой, кто попробует повторить их трюк, потерпит полный провал.

У него будут огромные проблемы. Мы не отпустим его, он будет сидеть на трибуне. Теперь все это понимают. Это публичное заявление, которое я могу позволить», – сказал Ватцке.

Фото: Global Look Press

Источник: Frankfurter Allgemeinen Zeitung