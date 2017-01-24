Ханс-Йоахим Ватцке: «Когда у «Боруссии» есть классная команда, «Бавария» или другие забирают игроков, и все рушится»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал трансферную политику своего клуба и «Баварии». Он обвинил конкурентов в том, что они мешают развитию клуба.

«У нас сизифов труд. Раз за разом мы вынуждены вкатывать на гору тяжелый камень.

И вот, когда мы чувствуем, что у нас есть классная команда, в основном «Бавария» или другие забирают у нас одного-двух игроков, и все рушится. И мы должны начинать все сначала.

Это наш путь, и нет никакой альтернативы», – сказал Ватцке.

За последние годы из «Боруссии» в «Баварию» перешли Матс Хуммельс (2016 год), Роберт Левандовски (2014) и Марио Гетце (2013).

Фото: Global Look Press
Источник: Sport Bild

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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