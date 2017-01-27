Бреде Хангеланд включил бывшего игрока «Зенита» в сборную самых ленивых игроков

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Бывший защитник «Фулхэма» Бреде Хангеланд составил сборную самых ленивых футболистов, с которыми ему доводилось играть. В нее вошел его партнер по сборной Норвегии Эрик Хаген, который с 2005 по 2007 год выступал в «Зените».

«Хаген был большим и сильным центральным защитником, но не из-за работы в тренажерном зале, а из-за генетики», — говорит Хангеланд.

 Также в его команду вошли Уэйн Хеннесси, Крис Бэйрд, Зденек Грыгера, Уилфрид Заа, Джимми Баллард, Мусса Дембеле, Брайан Руис, Бобби Замора, Димитар Бербатов и Эмманюэль Адебайор.


Фото: Global Look Press
Источник: The Sun

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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