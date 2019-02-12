Хамес Родригес хочет вернуться в «Реал»

Автор: Евгений Морозов 0

Хамес Родригес

Атакующий полузащитник «Баварии» Хамес Родригес намерен вернуться в «Реал». Мюнхенский клуб имеет право до 15 июня выкупить 27-летнего колумбийца за 42 миллиона евро.

Однако Хамес дал понять «Баварии», что не хотел бы оставаться в клубе.

Зимой игрок мог перейти в «Арсенал», но трансфер в АПЛ также не привлекает Хамеса, который хотел бы выступать в Мадриде.

Если «Реал» решит не оставлять у себя Хамеса, то он может провести переговоры с «Ювентусом», куда его уже звал форвард Криштиану Роналду.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

 

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Хамес Родригес

«Арсенал» может арендовать Хамеса Родригеса до конца сезона

Хамес Родригес

«Арсенал» может арендовать Хамеса Родригеса у «Реала»

«Боруссия» Д не будет продавать «Баварии» игроков, Сержа Орье арестовали за нанесение телесных повреждений. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 