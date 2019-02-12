Хамес Родригес хочет вернуться в «Реал»

Атакующий полузащитник «Баварии» Хамес Родригес намерен вернуться в «Реал». Мюнхенский клуб имеет право до 15 июня выкупить 27-летнего колумбийца за 42 миллиона евро.

Однако Хамес дал понять «Баварии», что не хотел бы оставаться в клубе.

Зимой игрок мог перейти в «Арсенал», но трансфер в АПЛ также не привлекает Хамеса, который хотел бы выступать в Мадриде.

Если «Реал» решит не оставлять у себя Хамеса, то он может провести переговоры с «Ювентусом», куда его уже звал форвард Криштиану Роналду.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca