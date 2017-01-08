Хамес Родригес перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Автор: Евгений Морозов 1 Comments

Хамес

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес определился со своим будущим. Футболист намерен перейти в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что агент колумбийца Жорже Мендеш также сотрудничает с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Он уже ведет переговоры с вице-президентом манкунианцев Эдом Вудвардом.

Отметим, интерес к игроку проявляют также «Челси» и «ПСЖ». В текущем розыгрыше Примеры на счету Родригеса 18 матчей и четыре гола.

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Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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One thought on “Хамес Родригес перейдет в «Манчестер Юнайтед»

  1. Уведомление: Хамес Родригес перейдет в «Манчестер Юнайтед»

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