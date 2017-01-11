Хамес Родригес отказался от зарплаты в 30 миллионов евро

Хамес Родригес в конце прошлого года получил предложение от китайского клуба «Хэбэй Чайна Форчун». Но, Колумбиец отказался от зарплаты, которая почти в 10 раз больше, чем в Мадриде.

25-летнему колумбийцу предлагали контракт с зарплатой в 30 миллионов евро в год, что почти в десять раз больше его заработка в «Реале» (3,5 миллиона).

За трансфер Родригеса «Реалу» предлагали компенсацию в размере 80 миллионов евро

После финала Клубного чемпионата мира Хамес заявил: «Не могу заверить, что останусь в «Реале». Я хочу играть больше, и у меня есть семь дней на принятие решения».

Однако в итоге сам игрок принял решение отказать китайскому клубу.

Колумбийский полузащитник сыграл 9 матчей в этом сезоне Ла Лиги. Один раз забил гол и три раза ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: AS