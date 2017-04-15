Хамес Родригес может быть продан в Англию за 35 миллионов евро

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Хамес Родригес

В летнее трансферное окно «Реал» планирует продать Хамеса Родригеса в Англию. Об этом сообщил испанский журналист Гильем Балаге.

«Реал» планирует продать его, сумма сделки составит около 35 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» хотят приобрести его. Но я думаю, что у «Юнайтед» есть преимущество, если дело дойдет до этих двух клубов, ведь его агент – Хорхе Мендес.

Но есть вариант с Италией. Единственное, что можно гарантировать на этом этапе, – это, что «Реал» хочет, чтобы Хамес ушел. Они рассматривают варианты», – заявил Балаге.

Колумбийский полузащитник отдал семь голевых передач и забил и забил три мяча в текущем сезоне Ла Лиги.

Фото: Global Lool Press
Источник: Sky Sports

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жулио Сезар стал игроком «Бенфики»

Реал Мадрид готов расстаться с Хаби Алонсо

Брендан Роджерс: «Челси» припарковал у своих ворот два автобуса»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 