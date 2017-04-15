Хамес Родригес может быть продан в Англию за 35 миллионов евро

В летнее трансферное окно «Реал» планирует продать Хамеса Родригеса в Англию. Об этом сообщил испанский журналист Гильем Балаге.

«Реал» планирует продать его, сумма сделки составит около 35 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» хотят приобрести его. Но я думаю, что у «Юнайтед» есть преимущество, если дело дойдет до этих двух клубов, ведь его агент – Хорхе Мендес.

Но есть вариант с Италией. Единственное, что можно гарантировать на этом этапе, – это, что «Реал» хочет, чтобы Хамес ушел. Они рассматривают варианты», – заявил Балаге.

Колумбийский полузащитник отдал семь голевых передач и забил и забил три мяча в текущем сезоне Ла Лиги.

Фото: Global Lool Press

Источник: Sky Sports