Хамес остается в «Реале»

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, заявил, что полузащитник не покинет стан «сливочных». Ранее сообщалось, что «Челси» заинтересован в приобретении футболиста.

«Хамес не покинет команду этой зимой», — заявил Жорже Мендеш.

Ранее сообщалось, что футболист является главной трансферной целью «Челси», который готов выложить за него 75 млн фунтов. Хамес Родригес мог перейти в лондонский клуб минувшим летом, но тогда руководство «Реала» ответило отказом. По последней информации, «синие» отказались от покупки футболиста, посчитав его переоцененным.

Как известно, Хамес недоволен своим положением в стане «сливочных» и намерен перейти в другую команду. Причиной тому послужило недоверие со стороны наставника команды Зинедина Зидана.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 70 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: AS