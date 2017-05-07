Халка обвиняют в ненависти к китайскому народу и нападении на тренера «Гуйчжоу Чжичэн»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Халк

Главный тренер «Гуйчжоу Чжичэн»  Ли Бин заявил, что Халк ударил его помощника Ю Мина. Это произошло после матча, в котором «Гуйчжоу Чжичэн» уступил шанхайскому клубу СИПГ, которым руководит Андре Виллаш-Боаш.

«В первом тайме их тренеры оскорбляли нас, потому что у нас были разногласия с ними. В перерыве в подтрибунном помещении Халк оскорблял нашего тренера на английском, мы начали спорить с ним и он ударил нашего тренера, который упал на землю. Иностранные футболисты приезжают в Китай для развития футбола, но независимо от того, как вы играете, вы не можете презирать китайцев и уж тем более бить наших тренеров», — сказал Ли Бин.

В СИПГ опровергли заявления тренера «Гуйчжоу Чжичен» по поводу действий Халка.

«Эти утверждения против Халка не соответствуют действительности. Заявления Ли Бина и Ю Мина неуместны, они провоцируют вражду между иностранными футболистами и китайским народом, это влияет на имидж нашего клуба», — говорится в заявлении СИПГ.

Виллаш-Боаш заявил, что «не знает» о чем говорил Ли Бин.

После 8-го тура команда Виллаша-Боаша занимает второе место, отставая от «Гуанчжоу Эвергранд» на два балла.

Фото: Global Look Press
Источник: Reuters

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