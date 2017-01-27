Халк: «Зенит», я всегда с вами и всегда болею за вас»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Нападающий «Шанхай Шанган» Халк поблагодарил игроков «Зенита» за поздравление с китайским Новым годом. Форвард, ранее выступавший за сине-бело-голубых, подчеркнул, что продолжает переживать за клуб из Санкт-Петербурга.

«Привет, ребята! Спасибо за вашу заботу и за то, что вы вспомнили обо мне и решили поздравить с китайским Новым годом! Обнимаю всю зенитовскую семью — руководство, тренерский штаб и всех игроков. Я всегда с вами и всегда болею за вас. Целую!», — приводит слова бразильца пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне бразилец провел в чемпионате Китая семь матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт «Шанхай Шанган»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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