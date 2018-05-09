Хакеры взломали аккаунт «Севильи» в «Твиттере» и анонсировали переход Фалькао

Автор: Михаил Серебряков 0

Radamel Falcao

«Севилья» анонсировала и сразу удалила сообщение о переходе нападающего «Монако» Радамеля Фалькао. Об этом сообщают испанские СМИ.

Клуб в своем официальном «твиттере» опубликовал фотографию колумбийского футболиста времен его выступления за мадридский «Атлетико», но уже спустя непродолжительное время удалил ее. «Севилья» опровергла интерес к Фалькао и дала понять, что стала жертвой хакеров.

Ранее сообщалось о возможном переходе Фалькао в «Милан». В нынешнем сезоне 32-летний нападающий провёл 25 матчей в чемпионате Франции и забил 18 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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