Хакан Чалханоглу отказался от зарплаты на время дисквалификации

Атакующий полузащитник «Байера» Хакана Чалханоглу отказался от заработной платы на период отстранения от футбола. Ранее было объявлено, что турок будет дисквалифицирован на 4 месяца.

«Байер» не имеет ничего общего с теми событиями. Клуб серьезно пострадает как в игровом плане, так и в финансовом, поэтому я не хочу вредить ему еще сильнее и отказываюсь от зарплаты на весь срок дисквалификации, — сказал Чалханоглу.

Турецкий футболист был наказан за нарушение контрактных обязательств, произошедшее в 2011 году. Выступая за «Карлсруэ», хавбек подписал контракт с «Трабзонспором» о переходе в турецкий клуб перед сезоном-2012/13. Но в итоге он продлил договор с «Карлсруэ», а затем перебрался в «Гамбург».2 февраля CAS подтвердил дисквалификацию 22-летнего турка и штраф в 100 тысяч евро. Таким образом хавбек больше не поможет «Байеру» в сезоне-2016/17.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Байера»