«Хаддерсфилд» вышел в АПЛ впервые за 45 лет

Автор: Дмитрий Темников 0

Определился последний участник английской Премьер-лиги на будущий год. В финале плей-офф Чемпионшипа «Хаддерсфилд» победил у «Рединга».

Основное и дополнительное время матча завершились вничью. В серии послематчевых пенальти оказались футболисты «Хаддерсфилда» — 4:3. Примечательно, что в последний раз «терьеры» выступали в высшей лиге Англии в 1972 году.

Напомним, ранее «Ньюкасл» и «Брайтон» вышли в АПЛ напрямую. Покинули элитный дивизион «Халл»,«Мидлсбро» и «Сандерленд».

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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