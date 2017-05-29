«Хаддерсфилд» вышел в АПЛ впервые за 45 лет

Определился последний участник английской Премьер-лиги на будущий год. В финале плей-офф Чемпионшипа «Хаддерсфилд» победил у «Рединга».

Основное и дополнительное время матча завершились вничью. В серии послематчевых пенальти оказались футболисты «Хаддерсфилда» — 4:3. Примечательно, что в последний раз «терьеры» выступали в высшей лиге Англии в 1972 году.

Напомним, ранее «Ньюкасл» и «Брайтон» вышли в АПЛ напрямую. Покинули элитный дивизион «Халл»,«Мидлсбро» и «Сандерленд».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»