Хабиб Нурмагомедов предложит Криштиану Роналду побыть его секундантом

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что предложит нападающему «Реала» Криштиану Роналду побыть его секундантом на одном из ближайших боев. Боец уверен, что у португальца все получится. 

«Я спрошу у Роналду, сможет ли он стать секундантом. Думаю, что если у них будет межсезонье – то, почему бы и нет, можно попробовать. Если нет, то, боюсь, что не получится», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле, победив по очкам Эла Яквинту.

Фото: Global Look Press
Источник:  ТАСС

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