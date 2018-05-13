Хабиб Нурмагомедов предложит Криштиану Роналду побыть его секундантом

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что предложит нападающему «Реала» Криштиану Роналду побыть его секундантом на одном из ближайших боев. Боец уверен, что у португальца все получится.

«Я спрошу у Роналду, сможет ли он стать секундантом. Думаю, что если у них будет межсезонье – то, почему бы и нет, можно попробовать. Если нет, то, боюсь, что не получится», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле, победив по очкам Эла Яквинту.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС