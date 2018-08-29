Хаби Алонсо возглавил юниорскую команду «Реала»

Автор: Евгений Морозов 0

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании Хаби Алонсо получил должность тренера в одной из молодежных команд мадридского клуба. Новоиспеченному специалисту уже сейчас предрекают большое будущее.

36-летний испанец возглавил юниоров «Реала» до 14 лет. Сегодня Алонсо провел первую тренировку в своей новой команды.

Хаби — не единственный бывший игрок «сливочных», который тренирует в академии клуба: в число тренеров также входят Сантьяго Солари и Рауль Гонсалес, возглавляющие, соответственно, «Кастилью» и «Кадете Б».

В прошедшем мае Алонсо и Рауль завершили тренерские курсы УЕФА в Королевской испанской футбольной федерации и теперь должны провести год, тренируя команды из академии «Мадрида», прежде чем смогут получить официальный статус тренера: это позволит каждому из испанцев тренировать любую команду любого уровня.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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