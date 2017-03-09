Хаби Алонсо прощается с футболом

В начале этого года Хаби Алонсо объявил о грядущем завершении карьеры. В подтверждение слов он выложил черно-белое фото с бутсами в руке.
«Я жил этим. Любил это. Прощай, прекрасная игра», – написал футболист.
Полузащитник добавил в пост фотографию, на которой он уходит с бутсами в руках, делая прощальный жест.
Контракт Хаби с «Баварией» рассчитан до окончания сезона. Алонсо еще в январе анонсировал завершение карьеры игрока летом.
За время своих выступлений Хаби Алонсо успел выиграть немало трофеев, самым ярким из которых, несомненно, является Лига чемпионов 2005 в составе «Ливерпуля».
Фото: Твиттер Хаби Алонсо
Источник: Твиттер Хаби Алонсо