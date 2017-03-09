Хаби Алонсо прощается с футболом

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Хаби Алонсо

В начале этого года Хаби Алонсо объявил о грядущем завершении карьеры. В подтверждение слов он выложил черно-белое фото с бутсами в руке.

«Я жил этим. Любил это. Прощай, прекрасная игра», – написал футболист.

Полузащитник добавил в пост фотографию, на которой он уходит с бутсами в руках, делая прощальный жест.

Контракт Хаби с «Баварией» рассчитан до окончания сезона. Алонсо еще в январе анонсировал завершение карьеры игрока летом.

За время своих выступлений Хаби Алонсо успел выиграть немало трофеев, самым ярким из которых, несомненно, является Лига чемпионов 2005 в составе «Ливерпуля».

Фото: Твиттер Хаби Алонсо

Источник: Твиттер Хаби Алонсо

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Владимир Шевелев

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