Хаби Алонсо прощается с футболом

В начале этого года Хаби Алонсо объявил о грядущем завершении карьеры. В подтверждение слов он выложил черно-белое фото с бутсами в руке.

«Я жил этим. Любил это. Прощай, прекрасная игра», – написал футболист.

Полузащитник добавил в пост фотографию, на которой он уходит с бутсами в руках, делая прощальный жест.

Контракт Хаби с «Баварией» рассчитан до окончания сезона. Алонсо еще в январе анонсировал завершение карьеры игрока летом.

За время своих выступлений Хаби Алонсо успел выиграть немало трофеев, самым ярким из которых, несомненно, является Лига чемпионов 2005 в составе «Ливерпуля».

Фото: Твиттер Хаби Алонсо

Источник: Твиттер Хаби Алонсо