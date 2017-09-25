Взгляд снизу. 12-летний нападающий дортмундской «Боруссии» поражает своей игрой

Футбольный мир знает много случаев, когда очень молодые игроки ломали все стереотипы, демонстрировали невероятные скиллы и взрывали трансферные рынки. Футбол молодеет — это факт. Но дортмундская «Боруссия» и ее 12-летний форвард из U17 переплюнул все истории про Мбаппе, Эдегора и Дольберга.

К 12-летнему Юссуфе Мукоко в последнее время приковано больше взглядов, чем к какому-либо другому юноше в Дортмунде. На это есть весомая причина. Молодой футболист разрывает юношескую Бундеслигу и уже в семи играх забил 16 голов. Поражает, правда? Причем при явном возрастном превосходстве ни один из игроков команды соперника не может даже близко подойти к показателям Юссуфы. Все специалисты пророчат вундеркинду звездное будущее в стиле Неймара. Дортмундская «Боруссия» очень вовремя подсуетилась. В 2014 году семья Мукоко переехала в Германию, а Юссуфа два года числился в «Санкт-Паули». «Шмели» тут же заметили молодое дарование и переманили. Но сыграть за основу Мукоко сможет сыграть только через пять лет. За такой срок он может как знатно прибавить в игре, так и попросту загубить свой талант.

Юссуфа Мукоко забивает пенальти в ворота "Бохума" A post shared by Thatcher11 (@thatcher7919) on Sep 25, 2017 at 5:47am PDT

Главная проблема, пожалуй, состояла в том, что раньше африканцы часто подделывали документы и делали себя моложе, чтобы заключить более выгодный контракт с каким-нибудь топом. Такие перспективы не устраивали Немецкий футбольный союз, поэтому организация начала свою проверку, в результате которой доказали, что Юссуфа родился 20 ноября 2004 года. «Немецкий футбольный союз уже провел ряд переговоров с «Боруссией» на разных уровнях, нет сомнений в правильности возраста игрока», — такие слова ДФБ явно обрадовали и самого игрока, и клуб.

«Боруссия» как никакой другой клуб ловит таланты там, где казалось бы их нет. В конце прошлого сезона «шмели» приобрели Махмуда Дауда — движущую силу молодежной бундестим. Двадцать лет назад родители Дауда — этнические курды — бежали в Германию.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press