Выживший вратарь «Шапекоэнсе» желает выступить на Паралимписких играх

Вратарь «Шапекоэнсе» Джексон Фольманн, который потерял ногу в результате авиакатастрофы в Колумбии, планирует вернуться в футбол. Голкипер заявил, что хотел бы в будущем выступить на Паралимпийских играх.

«Я всегда буду спортсменом, я всегда буду вратарем «Шапекоэнсе» и однажды хочу выступить на Паралимпийских играх…

Я помню после катастрофы, как проснулся, открыл глаза. Было очень темно и очень холодно, я дрожал. Я крикнул: «Помогите! Я не хочу умирать!» Некоторые из моих друзей, которые были еще живы, тоже кричали. Я слышал, как потом прибыли спасатели», — рассказал вратарь в эфире бразильского телевидения.

Авиакатастрофа произошла 29 ноября в Колумбии. Из 77 человек, находившихся на борту самолёта, выжили только шестеро, в числе которых три футболиста.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат